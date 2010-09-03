«Благословити» повторний конкурс на скандальні частоти проситимуть Кабмін

У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення заявляють, що повторний конкурс на ті частоти “5 каналу” і ТВі, надання яких Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконним, буде проведено у разі дозволу на це Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це члени Нацради повідомили сьогодні на брифінгу.

Відповідаючи на запитання, що після рішення суду буде з частотами “5 каналу” і ТВі, голова Нацради Володимир МАНЖОСОВ сказав, що якщо повторний конкурс на ці частоти буде, то на них зможуть претендувати і ТВі, і “5 канал”, і інші телеканали, які візьмуть участь у цьому конкурсі.

Якщо ж, за його словами, конкурсу не буде, то ці частоти підуть на розбудову цифрового мовлення в Україні.

У свою чергу, член Нацради Оксана ГОЛОВАТЕНКО зауважила, що повторний конкурс буде проведено у тому разі, якщо на це буде дозвіл уряду.

Вона нагадала, що у зв’язку із процесом впровадження в Україні цифрового мовлення з 1 січня нинішнього року, діє мораторій на надання частот для аналогового мовлення в Україні. Через це, за її словами, Нацрада не може проводити конкурси на подібні частоти, і дозвіл на це, враховуючи екстраординарність випадку, може дати Кабінет міністрів.

О.ГОЛОВАТЕНКО зауважила, що коли Нацрада отримає відповідь від уряду, то члени Нацради зберуться й оголосять про свої дії.

При цьому вона додала, що Нацрада ще не звернулась із запитом до Кабміну, оскільки досі не отримала повного тексту рішення суду.

Довідка УНІАН. 8 червня 2010 року Київський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позовні вимоги медіа-холдингу U. A. Inter Media Group, скасувавши рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2009 року про результати конкурсу, відповідно до якого TBi отримав 33 частоти, "5 канал" – 26 частот.

30 серпня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про надання частот телеканалам ТВi і "5 канал".

Телеканал ТВі заявив про намір оскаржити це рішення у Вищому адміністративному суді України.

За повідомленням Київського апеляційного адмінсуду, повний текст його рішення має бути готовий сьогодні, 3 вересня.