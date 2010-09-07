Партія "Батьківщина" проводить з'їзд у закритому режимі
16:47, 07 вересня 2010Політика
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Кожем`якін пояснив тільки найголовніше
Партія «Батьківщина» зараз в закритому режимі проводить третій етап з’їзду своєї політичної сили.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції БЮТ, народний депутат Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.
За його словами, з’їзд проводиться з метою внесення змін до статуту партії.
«Ми вносимо зміни до статуту, щоб не дати можливість судам блокувати участь партії «Батьківщина» у виборах», - сказав він. В той же час А.КОЖЕМ’ЯКІН відмовився уточнити про які саме зміни йдеться, пояснивши це тим, що поки не завершиться з’їзд, він про це говорити не буде.
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