Партія "Батьківщина" проводить з'їзд у закритому режимі

Партія «Батьківщина» зараз в закритому режимі проводить третій етап з’їзду своєї політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції БЮТ, народний депутат Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, з’їзд проводиться з метою внесення змін до статуту партії.

«Ми вносимо зміни до статуту, щоб не дати можливість судам блокувати участь партії «Батьківщина» у виборах», - сказав він. В той же час А.КОЖЕМ’ЯКІН відмовився уточнити про які саме зміни йдеться, пояснивши це тим, що поки не завершиться з’їзд, він про це говорити не буде.