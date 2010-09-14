У четвер, 16 вересня, о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться «круглий стіл» «Ймовірність відміни Конституційної реформи 2004 року».

Чи буде відмінено Конституційну реформу 2004 року? Хто виграє, а хто втратить в результаті? Як вплине на державу повернення до Конституції 1996 року?

Організатор «круглого столу» – Інститут Горшеніна.

Ведучий – Володимир ФЕСЕНКО, директор Інституту Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення: - Наслідки Конституційної реформи 2004 року. Аналіз сучасної політичної ситуації в країні;

- Юридичний та фактичний розподіл повноважень між представниками вищого ешелону влади в Україні;

- Хто виграє і хто втратить в результаті ймовірної відміни Конституційної реформи?

- Які можливі механізми відміни Конституційної реформи?

- Які наслідки повернення до Конституції 1996 року для держави?

Учасники «круглого столу»:

Віктор МУСІЯКА, народний депутат України IV скликання, один із авторів тексту Конституції України, професор права,

Марина СТАВНІЙЧУК, екс-заступник глави Секретаріату Президента України,

Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології,

Олексій ГАРАНЬ, науковий директор Школи політичної аналітики при НаУКМА,

Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, народний депутат України VI скликання (НУ-НС),

Юрій МІРОШНИЧЕНКО, народний депутат України VI скликання (ПР),

Сергій ВЛАСЕНКО, народний депутат України VI скликання (БЮТ),

Андрій ЄРМОЛАЄВ, директор Національного інституту стратегічних досліджень.