Круглий стіл «Ймовірність відміни Конституційної реформи 2004 року»
У четвер, 16 вересня, о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться «круглий стіл» «Ймовірність відміни Конституційної реформи 2004 року».
Чи буде відмінено Конституційну реформу 2004 року? Хто виграє, а хто втратить в результаті? Як вплине на державу повернення до Конституції 1996 року?
Організатор «круглого столу» – Інститут Горшеніна.
Ведучий – Володимир ФЕСЕНКО, директор Інституту Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:- Наслідки Конституційної реформи 2004 року. Аналіз сучасної політичної ситуації в країні;
- Юридичний та фактичний розподіл повноважень між представниками вищого ешелону влади в Україні;
- Хто виграє і хто втратить в результаті ймовірної відміни Конституційної реформи?
- Які можливі механізми відміни Конституційної реформи?
- Які наслідки повернення до Конституції 1996 року для держави?
Учасники «круглого столу»:
Віктор МУСІЯКА, народний депутат України IV скликання, один із авторів тексту Конституції України, професор права,
Марина СТАВНІЙЧУК, екс-заступник глави Секретаріату Президента України,
Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології,
Олексій ГАРАНЬ, науковий директор Школи політичної аналітики при НаУКМА,
Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, народний депутат України VI скликання (НУ-НС),
Юрій МІРОШНИЧЕНКО, народний депутат України VI скликання (ПР),
Сергій ВЛАСЕНКО, народний депутат України VI скликання (БЮТ),
Андрій ЄРМОЛАЄВ, директор Національного інституту стратегічних досліджень.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-63, (098)343-62-11. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.