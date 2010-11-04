Україна подасть заявки на проведення фіналів Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Україна має намір претендувати на проведення фіналів європейських футбольних клубних турнірів - Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЕФА після проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ.

Він відзначив, що Україна має намір в 2011 році подати заявки на проведення фіналів цих турнірів. За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, найближчий рік проведення фіналів цих турнірів, на які можуть претендувати українські міста, - 2013.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, в Україні сподіваються, що на той час вимоги щодо мінімальної кількості уболівальників на стадіоні, який претендує на проведення фіналів Ліги Європи або Ліги чемпіонів, буде знижена з 70 тис. до 50 тис. У такому разі, сказав віце-прем`єр, на проведення фіналів Ліги чемпіонів або Ліги Європи зможуть претендувати два стадіони: вже діюча в Донецьку «Донбас Арена» і київський НСК «Олімпійський», що реконструюється.

Б.КОЛЕСНІКОВ додав, що для ухвалення участі в конкурсі на проведення фіналу євротурніру з футболу місто має подати свою заявку до Федерації футболу України і УЕФА.