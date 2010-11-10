Інвестори розчаровані відсутністю обіцяних Януковичем реформ

Агенція ділової інформації Thomson Reuters та Австрійський контрольний банк щокварталу укладають індекс ділового клімату країн Центральної і Східної Європи. Автори дослідження опитали представників чотирьохсот міжнародних компаній зі штаб-квартирою в Австрії, які діють на східноєвропейських ринках.

Загальний діловий клімат оцінюється за чотирма ключовими категоріями: «кон’юнктура», «очікування розвитку бізнесу», «діловий клімат», «інвестиції».

Найкращі очікування щодо розвитку кон’юнктури ринку, згідно з оцінками інвесторів, у Польщі та Росії. Відповідно, саме у цих країнах більшість інвесторів планує найближчим часом розширювати свою діяльність. Позитивну динаміку ділового клімату, тією чи іншою мірою, за підсумками третього кварталу демонструють усі країни регіону – від Чехії і Угорщини до Румунії.

Єдиний виняток – Україна.

Як і в інших країнах регіону, після різкого погіршення ділового клімату у розпал кризи, протягом 2009 року в Україні спостерігалося поступове поліпшення ситуації. У другому кварталі цього року в Україні було зафіксовано особливо відчутне покращення настроїв інвесторів. Однак вже у третьому кварталі показники за всіма критеріями значно впали.

Анжель Айкгофф, керівниця інформаційного департаменту Австрійського контрольного банку в інтерв’ю Deutsche Welle пояснила цю тенденцію так. «Очевидно, інвестори стурбовані. Коли в Україні змінилася влада, вони раділи стабілізації політичної ситуації і мали високі очікування. Але ж обіцяні реформи мають нарешті втілюватися. Йдеться про полегшення податкового тягаря і про боротьбу з корупцією. Інвестори хочуть нарешті відчути правову захищеність. Янукович має втілити у дії той кредит довіри, який він отримав», - зауважує Айкгофф.

Представниця Австрійського контрольного банку критикує брак прозорості у прийнятті урядових рішень в Україні. На даний момент йдеться насамперед про Податковий кодекс. З одного боку, уряд і президент обіцяють зниження податків і уніфікацію законодавства. Однак бізнес стурбований тим, в який спосіб готується документ. «З економічної точки зору важко зрозуміти, яким чином Україна сидітиме на шпагаті між обіцяним зменшенням податків для підприємств і вкрай поганою ситуацією з наповненням державної скарбниці. Але найважливіше: бракує прозорості», - каже Анжель Айкгофф.

Водночас, попри деякий скепсис в очікуваннях реформ і несприятливий діловий клімат, більшість інвесторів планують розширювати свою діяльність в Україні. За показником планів експансії Україна у рейтингу ділового клімату перебуває на третьому місці – слідом за Польщею та Росією. «Інвестори вірять в Україну. Вони готові до експансії», - підсумовує Айкгофф.

Плани експансії іноземних компаній, попри деяке скорочення, зберігаються на високому рівні. Готовність вкладати гроші в Україну, як випливає з австрійського індексу, після кількарічної перерви повернулася після президентських виборів.