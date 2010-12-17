МЗС просять дати оцінку заяві Путіна про війну та перемогу без України

Народні депутати Ірина ГЕРАЩЕНКО та Ольга ГЕРАСИМ`ЮК звернулися до Міністерства закордонних справ України із закликом дати належну оцінку заяві прем’єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА, що Радянський Союз і без України все одно переміг би у війні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі І.ГЕРАЩЕНКО, народні депутати вважають, що цими висловлюваннями В.ПУТІН нівелює роль України та українського народу у визволенні світу від фашизму, применшує внесок українців у Перемогу у Другій світовій війні. На їхнє переконання, російський лідер принизив пам`ять мільйонів українців, які загинули у боях проти фашизму.

І.ГЕРАЩЕНКО та О.ГЕРАСИМ’ЮК вважають, що заява В.ПУТІНА “яскраво свідчить про те, яким буде омріяний Кремлем спільний підручник історії, ідея написання якого так ревносно підтримується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України”.

"Очевидно, мета такого підручника одна – знівелювати роль України в новітній історії Європи, переписати її, викласти під кутом зору Кремля", – вважають депутати.

“Своїми словами В.ПУТІН образив тисячі українських ветеранів, які сьогодні ще живі і для яких День Перемоги – найголовніше свято у житті. Це ляпас десяткам ветеранських організацій, які об’єднують, ще живих переможців над фашизмом. Це образа кожної української родини, яка втратила своїх рідних у війні. Відомо, що загальні демографічні втрати України у Другій світовій війні – включно з убитими, жертвами концтаборів, депортованими, евакуйованими й тими, що рушили у вигнання разом із відступаючими нацистами, становлять не менше 14 млн. чоловік, що становить від 40% до 44% від загальних людських втрат СРСР, наголошують депутати і вимагають від керівництва Міністерства закордонних справ України дати належну оцінку заявам В.ПУТІНА.

"Влада повинна продемонструвати, що шанує пам`ять загиблих у війні, шанує живих ветеранів. Жодна з країн Європи не дозволяла собі применшувати внесок українців у Велику перемогу", - заявляють І.ГЕРАЩЕНКО та О.ГЕРАСИМЮК.

Вони також підготували проект постанови Верховної Ради України, у якій пропонують депутатам засудити висловлювання, які принижують патріотичні почуття українців і нівелюють внесок українців у Другій світовій війні. "Будемо вимагати щоб ця постанова з`явилася у порядку денному пленарних засідань", - зазначають депутати і висловлюють переконання, що постанову підтримають БЮТ і НУ-НС.