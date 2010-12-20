Януковича попереджають, що його любов до Кирила породить проблеми

Особисті уподобання керівника держави не повинні визначати преференції лише одній із церковних конфесій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив єпископ Васильківський, секретар Священного синоду Української православної церкви Київського патріархату ЄВСТРАТІЙ (ЗОРЯ) під час круглого столу на тему: “Діалог між владою та конфесіями в контексті європейської системи цінностей”, який проходить сьогодні у Києві.

На його переконання, в Україні у нинішніх умовах не може бути однієї конфесії, яка би займала положення державної.

“Так є тому, що в Україні немає домінуючої конфесії. Будь-яка спроба надання будь-якій із трьох основних конфесій в Україні державного статусу призведе до проблем як на міжрегіональному рівні, так і в суспільстві”, - заявив єпископ УПЦ КП, підкресливши, що у демократичній державі має бути рівність конфесій і перед державою, і перед законами.

“На жаль, ми бачимо, що є певні спроби встановлення іншої моделі державно-конфесійних відносин, а саме: такої, яка заснована на особистих уподобаннях і преференціях, коли ставлення до конфесій визначається не законом, а особистими переконаннями представника держави, і він ними керується, приймаючі ті або інші рішення. Це є велика проблема, яка веде до того, що виникає непорозуміння як між державою та іншими конфесіями, які не мають таких можливостей для співпраці, так і між самим конфесіями, які починають відчувати недостатність представлених позицій перед державою”, - заявив єпископ ЄВСТРАТІЙ.

Він також висловив побажання, щоб держава зробила все можливе, аби така модель не набула свого розвитку.

У свою чергу архієпископ Білоцерківський і Богуславський, керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату МИТРОФАН наголосив, що УПЦ МП “ніколи не ототожнювалася із жодними політичними силами”.

Він підкреслив, що відносини держави і Української православної церкви МП вкладаються у рамки конституційного положення про рівність усіх церков і релігійних організацій перед державою.

“Українська православна церква ніколи не претендувала на якесь особливе ставлення до себе з боку держави”, - сказав архієпископ МИТРОФАН.

Він також відкинув звинувачення, що УПЦ МП не підтримує інтересів Української держави та відіграє ролі “п’ятої колони”.

“На жаль, сьогодні деякі політики хочуть пов’язати діяльність нашої церкви і предстоятеля з обслуговуванням інтересів іншої держави. І це не витримує жодної критики. Тому що Українська православна церква в особі Блаженнішого Митрополита ВОЛОДИМИРА завжди наголошувала на тому, що є українською церквою і служить інтересам свого народу”, - наголосив архієпископ МИТРОФАН.

Він також запевнив, що Українська православна церква завжди виступає за те, щоб державно-церковні відносини будувалися із будь-якої конфесією, церквою на конституційних засадах, принципах взаємної поваги і рівності.