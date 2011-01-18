Янукович звільнив 31 урядовця і 34 призначив (список)
20 з них відбули формальну процедуру
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 17 січня підписав 65 указів про звільнення і призначення заступників (перших заступників) керівників центральних органів виконавчої влади.
Звільнено і призначено
20 звільнених призначені на аналогічні посади в своїх реформованих відомствах, зокрема:
Бондаренка Андрія Юрійовича звільнено з посади заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; призначено заступником Міністра надзвичайних ситуацій України – керівником апарату
Мормуля Дмитра Дмитровича звільнено з посади заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища України (указ 14 січня); призначено заступником Міністра екології та природних ресурсів України
Чеха Сергія Михайловича звільнено з посади першого заступника Міністра палива і енергетики України (указ 14 січня); призначено заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України
Яцюка Михайла Васильовича звільнено з посади першого заступника Голови Державного комітету України по водному господарству; призначено першим заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України
Гашева Михайла Хазреталійовича звільнено з посади заступника Голови Державного комітету ядерного регулювання України – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України; призначено першим заступником Голови Державної інспекції ядерного регулювання України
Макаровську Ольгу Анатоліївну звільнено з посади заступника Голови Державного комітету ядерного регулювання України; призначено заступником Голови Державної інспекції ядерного регулювання України
Сидоренка Сергія Миколайовича звільнено з посади першого заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань; призначено першим заступником Голови Державної пенітенціарної служби України
Дуку Олександра Олексійовича звільнено з посади заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань; призначено заступником Голови Державної пенітенціарної служби України
Дунаса Степана Васильовича звільнено з посади заступника Голови Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; призначено заступником Голови Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України
Горжеєва Володимира Михайловича звільнено з посади першого заступника Голови Державного комітету ветеринарної медицини України; призначено першим заступником Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України
Черкасова Андрія Володимировича звільнено з посади заступника Міністра праці та соціальної політики України; призначено Головою Державної інспекції України з питань праці
Піщейка Вадима Олександровича звільнено з посади першого заступника Голови Державного комітету статистики України; призначено першим заступником Голови Державної служби статистики України
Власенко Наталію Степанівну звільнено з посади заступника Голови Державного комітету статистики України; призначено заступником Голови Державної служби статистики України
Григоровського Віталія Володимировича звільнено з посади першого заступника Голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів; призначено першим заступником Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
Костюшка Віктора Васильовича звільнено з посади першого заступника Голови Головного контрольно-ревізійного управління України; призначено першим заступником Голови Державної фінансової інспекції України
Краснікова Дениса Анатолійовича звільнено з посади заступника Голови Головного контрольно-ревізійного управління України; призначено заступником Голови Державної фінансової інспекції України
Фещенка Олексія Юрійовича звільнено з посади заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України; призначено першим заступником Голови Державної служби фінансового моніторингу України
Яцука Петра Петровича звільнено з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України; призначено першим заступником Голови Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України
Кадомського Артема Марковича звільнено з посади першого заступника Голови Державного комітету України із земельних ресурсів; призначено першим заступником Голови Державного агентства земельних ресурсів України (указ від 14 січня)
Гриньова Бориса Вікторовича - з посади першого заступника Голови Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації; призначено першим заступником Голови Державного агентства з питань науки, інновацій і інформації України (указ від 14 січня)
ЗвільненоЗагребельного Володимира Олександровича - з посади заступника Голови Державного комітету ветеринарної медицини України
Лучнікова Володимира Андрійовича - з посади заступника Міністра палива та енергетики України
Матвійчука Володимира Макаровича - з посади заступника Міністра праці та соціальної політики України
Лисака Віктора Петровича - з посади першого заступника Міністра охорони здоров`я України
Благодира Юрія Анатолійовича - з посади Голови Державного комітету України з державного матеріального резерву
Мельничука Максима Дмитровича - з посади заступника Міністра аграрної політики України
Малікова Валерія Олександровича - з посади заступника Голови Державної податкової адміністрації України
Лутковської Валерію Володимирівну - з посади заступника Міністра юстиції України
Радутного Сергія Івановича - з посади першого заступника Голови Державної міграційної служби України
Загороднього Володимира Івановича - з посади заступника Голови Державної міграційної служби України
Нікітіну Тетяну Василівну - з посади заступника Голови Державної міграційної служби України
Онопенка Петра Васильовича - з посади заступника Голови Державної митної служби України
Бикова Сергія Вікторовича - з посади заступника Міністра аграрної політики України
Призначено
Фролова Олега Володимировича - першим заступником Голови Державної служби України з питань захисту персональних даних
Козака Володимира Федоровича - заступником Голови Державної служби України з питань захисту персональних даних
Крісу Івана Якимовича - першим заступником Голови Державної інспекції техногенної безпеки України
Гасека Ігоря Віталійовича - заступником Голови Державної інспекції техногенної безпеки України
Кухаренко Ірину Анатоліївну - заступником Голови Державної реєстраційної служби України
Григоровича Олександра Івановича - заступником Голови Державної інспекції сільського господарства України
Шайтана Віктора Анатолійовича - першим заступником Голови Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України
Сідляренко Вікторію Вадимівну - заступником Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України
Бушовського Олега Миколайовича - першим заступником Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України
Папку Володимира Володимировича заступником Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України
Яцкіна Валерія Івановича - першим заступником Голови Державної інспекції України з питань праці
Іванчака Василя Мірчовича - заступником Голови Державної інспекції України з питань праці
Бобра Дмитра Геннадійовича - першим заступником Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження
Миронюка Ігоря Віталійовича - першим заступником Голови Державної виконавчої служби України
Даневича Олександра Степановича - першим заступником Голови Державної казначейської служби України
Заражевського Сергія Івановича - заступником Голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України