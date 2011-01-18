Янукович звільнив 31 урядовця і 34 призначив (список)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 17 січня підписав 65 указів про звільнення і призначення заступників (перших заступників) керівників центральних органів виконавчої влади.

Звільнено і призначено

20 звільнених призначені на аналогічні посади в своїх реформованих відомствах, зокрема:

Бондаренка Андрія Юрійовича звільнено з посади заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; призначено заступником Міністра надзвичайних ситуацій України – керівником апарату

Мормуля Дмитра Дмитровича звільнено з посади заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища України (указ 14 січня); призначено заступником Міністра екології та природних ресурсів України

Чеха Сергія Михайловича звільнено з посади першого заступника Міністра палива і енергетики України (указ 14 січня); призначено заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Яцюка Михайла Васильовича звільнено з посади першого заступника Голови Державного комітету України по водному господарству; призначено першим заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України

Гашева Михайла Хазреталійовича звільнено з посади заступника Голови Державного комітету ядерного регулювання України – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України; призначено першим заступником Голови Державної інспекції ядерного регулювання України

Макаровську Ольгу Анатоліївну звільнено з посади заступника Голови Державного комітету ядерного регулювання України; призначено заступником Голови Державної інспекції ядерного регулювання України

Сидоренка Сергія Миколайовича звільнено з посади першого заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань; призначено першим заступником Голови Державної пенітенціарної служби України

Дуку Олександра Олексійовича звільнено з посади заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань; призначено заступником Голови Державної пенітенціарної служби України

Дунаса Степана Васильовича звільнено з посади заступника Голови Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; призначено заступником Голови Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

Горжеєва Володимира Михайловича звільнено з посади першого заступника Голови Державного комітету ветеринарної медицини України; призначено першим заступником Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

Черкасова Андрія Володимировича звільнено з посади заступника Міністра праці та соціальної політики України; призначено Головою Державної інспекції України з питань праці

Піщейка Вадима Олександровича звільнено з посади першого заступника Голови Державного комітету статистики України; призначено першим заступником Голови Державної служби статистики України

Власенко Наталію Степанівну звільнено з посади заступника Голови Державного комітету статистики України; призначено заступником Голови Державної служби статистики України

Григоровського Віталія Володимировича звільнено з посади першого заступника Голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів; призначено першим заступником Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

Костюшка Віктора Васильовича звільнено з посади першого заступника Голови Головного контрольно-ревізійного управління України; призначено першим заступником Голови Державної фінансової інспекції України

Краснікова Дениса Анатолійовича звільнено з посади заступника Голови Головного контрольно-ревізійного управління України; призначено заступником Голови Державної фінансової інспекції України

Фещенка Олексія Юрійовича звільнено з посади заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України; призначено першим заступником Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Яцука Петра Петровича звільнено з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України; призначено першим заступником Голови Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України

Кадомського Артема Марковича звільнено з посади першого заступника Голови Державного комітету України із земельних ресурсів; призначено першим заступником Голови Державного агентства земельних ресурсів України (указ від 14 січня)

Гриньова Бориса Вікторовича - з посади першого заступника Голови Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації; призначено першим заступником Голови Державного агентства з питань науки, інновацій і інформації України (указ від 14 січня)

Звільнено Загребельного Володимира Олександровича - з посади заступника Голови Державного комітету ветеринарної медицини України

Лучнікова Володимира Андрійовича - з посади заступника Міністра палива та енергетики України

Матвійчука Володимира Макаровича - з посади заступника Міністра праці та соціальної політики України

Лисака Віктора Петровича - з посади першого заступника Міністра охорони здоров`я України

Благодира Юрія Анатолійовича - з посади Голови Державного комітету України з державного матеріального резерву

Мельничука Максима Дмитровича - з посади заступника Міністра аграрної політики України

Малікова Валерія Олександровича - з посади заступника Голови Державної податкової адміністрації України

Лутковської Валерію Володимирівну - з посади заступника Міністра юстиції України

Радутного Сергія Івановича - з посади першого заступника Голови Державної міграційної служби України

Загороднього Володимира Івановича - з посади заступника Голови Державної міграційної служби України

Нікітіну Тетяну Василівну - з посади заступника Голови Державної міграційної служби України

Онопенка Петра Васильовича - з посади заступника Голови Державної митної служби України

Бикова Сергія Вікторовича - з посади заступника Міністра аграрної політики України

Призначено

Фролова Олега Володимировича - першим заступником Голови Державної служби України з питань захисту персональних даних

Козака Володимира Федоровича - заступником Голови Державної служби України з питань захисту персональних даних

Крісу Івана Якимовича - першим заступником Голови Державної інспекції техногенної безпеки України

Гасека Ігоря Віталійовича - заступником Голови Державної інспекції техногенної безпеки України

Кухаренко Ірину Анатоліївну - заступником Голови Державної реєстраційної служби України

Григоровича Олександра Івановича - заступником Голови Державної інспекції сільського господарства України

Шайтана Віктора Анатолійовича - першим заступником Голови Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

Сідляренко Вікторію Вадимівну - заступником Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

Бушовського Олега Миколайовича - першим заступником Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України

Папку Володимира Володимировича заступником Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України

Яцкіна Валерія Івановича - першим заступником Голови Державної інспекції України з питань праці

Іванчака Василя Мірчовича - заступником Голови Державної інспекції України з питань праці

Бобра Дмитра Геннадійовича - першим заступником Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження

Миронюка Ігоря Віталійовича - першим заступником Голови Державної виконавчої служби України

Даневича Олександра Степановича - першим заступником Голови Державної казначейської служби України

Заражевського Сергія Івановича - заступником Голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України