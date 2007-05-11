Завтра коаліція розповість, як виходити з кризи

Завтра на засіданні робочої групи з підготовки дострокових виборів представники коаліції мають намір презентувати «дорожню карту» виходу з політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам представник СПУ Сергій МАТВІЄНКОВ після закінчення сьогоднішнього засідання робочої групи. Він сказав, що до завтра буде вироблено таку «дорожню карту» і її буде презентовано приблизно об 11.00. За словами С.МАТВІЄНКОВА, ця «дорожня карта» буде містити графік ухвалення необхідних законодавчих змін, а також строки проведення дострокових парламентських виборів.

У свою чергу, представник опозиції Йосип ВІНСЬКИЙ пояснив, що їхня позиція залишається незмінною, і що вибори мають бути проведені 24 червня.

У той же час, за словам Й.ВІНСЬКОГО, представники коаліції на сьогоднішньому засіданні заявили, що, на їхню думку, вибори можуть відбутися останньої неділі жовтня.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, на завтра представники коаліції обіцяють підготувати «дорожню карту», якою обґрунтувати цю дату проведення виборів. Й.ВІНСЬКИЙ додав, що якщо це буде зроблено, то завтра з’явиться можливість виробити узгоджений варіант щодо строків проведення виборів.