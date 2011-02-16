Світовий банк пояснив, чому підтримує пенсійну реформу

Світовий банк (СБ) підтримує запропонований урядом законопроект про реформування пенсійної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час парламентських слухань, присвячених обговоренню проекту пенсійної реформи, заявив директор СБ в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР.

«Я б хотів коротко пояснити, чому ми у Світовому банку підтримуємо заходи, запропоновані урядом в законопроекті №7455...» - сказав він.

За словами М.РАЙЗЕРА, частка витрат на пенсійне забезпечення в Україні найвища в світі – 18% ВВП за підсумками 2010 року.

«Україна також має найвищий в Європі відсоток відрахувань до Пенсійного фонду, який досягає 35% сукупної заробітної плати. Незважаючи на це, в 2010 році бюджетні трансферти в ПФ становили 7% ВВП», - зазначив він. І наголосив, що у разі, якщо не будуть ухвалені відповідні рішення, ситуація лише погіршуватиметься.

Пенсійна система України в нинішньому стані є фінансово нежиттєздатною, вважає директор СБ в Україні, Білорусі і Молдові. Водночас скорочення розміру пенсій не вирішить проблему, як і підвищення відсотка пенсійних відрахувань.