Губернатор зобов'язав регіоналів покращувати життя народу щодня

Голова Донецької облдержадміністрації, заступник керівника Донецької обласної організації Партії регіонів Анатолій БЛИЗНЮК називає щоденну реалізацію планів підвищення якості життя в країні суттю політики Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на звітній конференції Донецької обласної організації Партії регіонів.

Говорячи про основні завдання партійної облорганізації, А.БЛИЗНЮК сказав, що необхідно продовжувати працювати з виборцями.

«Ця робота не повинна зупинятися ні на хвилину. Щоб виборець і надалі довіряв нам, необхідно день за вдень доводити, що ми - партія реальних справ, - зауважив губернатор, - Щоденна реалізація планів підвищення якості життя в країні – це і є суть нашої політики. Суть політики реформ. Суть політики лідерів країни і Партії регіонів. У цьому запорука нашої майбутньої перемоги!».

А.БЛИЗНЮК також підкреслив, що завдання соціально-економічного розвитку, курс реформ Президента України вносять до порядку денного регіону «головну умову успішного проведення всіх перетворень - довіру людей до влади і Партії регіонів».

«Ще великий Конфуцій сказав, що в добре керованій державі має бути достатньо продовольства, зброї, і народ повинен вірити правителям. Причому, стверджував він, можна відмовитися від озброєння і продовольства, але не від довіри народу. Без довіри - держава не може встояти», - процитував китайського філософа керівник Донецької області.

В той же час, за словами А.БЛИЗНЮКА, «проведення непопулярних реформ і приєднання до дій влади партії може позначитися на її рейтингу». Проте він висловив переконання, що «альтернативи цьому процесу немає».

Як повідомляв УНІАН, наразі в Донецькій області в рамках реформ оптимізується мережа бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їхнє утримання. В результаті – закриваються школи і поліклініки, що викликає величезний протест, нерозуміння і обурення жителів Донецького регіону.

Тільки за останній місяць батьки учнів кількох шкіл області (№№ 100; 27; 3; 44 (м. Макіївка) і школи №27 м.Тереза) в повному відчаї від байдужості до них місцевих органів влади, що представляють тут правлячу Партію регіонів, надіслали свої листи Президентові України з проханням допомогти зберегти їхні навчальні заклади.