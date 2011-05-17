У Нашій Україні пропонують обкласти олігархів ще одним податком

Політична партія «Наша Україна» пропонує запровадити податок на надприбуток.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, сьогодні народний депутат від «Нашої України» Лілія ГРИГОРОВИЧ презентувала у парламенті зареєстрований нею проект закону «Про соціальну відповідальність великого бізнесу перед суспільством».

За її словами, законопроект було розроблено як адекватну законодавчу ініціативу у відповідь на реальні виклики і обставини сьогодення, адже зараз Україна є одним із лідерів індексу бідності у світі.

Законопроектом пропонується запровадити сплату податку на наддохід з фізичних осіб, а також відповідальність за невиконання вимог цього закону.

Ставка податку на наддохід має сплачуватися фізичною особою щороку за такою схемою: якщо сума чистого доходу перевищує 20 млн. грн. - 1% від такої суми; якщо сума чистого доходу становить від 20,5 млн. грн. до 25 млн. грн. – 1,5% від такої суми; якщо сума чистого доходу становить від 25 млн. грн. до 30 млн. грн. – 2% від такої суми; якщо сума чистого доходу становить більше 30 млн. грн. – 2,5% від такої суми.

Пропонується, що податок на наддохід сплачується на території України як резидентами, так і нерезидентами України, які отримують доходи, дивіденди та винагороду з джерел їх походження на території України.

Ухилення фізичних осіб від сплати коштів до державного бюджету України, отриманих від наддохідної діяльності, тягне за собою накладення на них штрафних санкцій у розмірі 5% вартості чистого доходу.

Л.ГРИГОРОВИЧ наголошує, що встановлення податку на бізнес, надприбуток, наддохід та багатство з метою забезпечення принципу рівності та солідарності для кожного громадянина демонструє практика багатьох країн світу.

Зокрема, серед інших, у Франції прийнято Закон «Про податок на багатство з фізичних осіб». Відповідно до такого оподаткування, всі особи, доходи яких перевищують 800 тис. євро, повинні сплачувати відсотки в державний бюджет на соціальні потреби та охорону здоров’я населення. Протягом 2007 року за допомогою оподаткування багатіїв бюджет Франції збільшився на 4,42 млн. євро.

«Україна як демократична держава потребує встановлення соціальної справедливості і відповідальності великого бізнесу перед суспільством», - підкреслила автор законопроекту.

«Прийняття Закону «Про соціальну відповідальність великого бізнесу перед суспільством» сприятиме реалізації в Україні принципу соціальної справедливості, рівності та призведе до додаткових надходжень до державного бюджету України. Це дасть можливість утвердити соціальну стабільність у державі в еволюційний спосіб», - додала Л.ГРИГОРОВИЧ.

При цьому вона звернула увагу, що всі кошти, отримані від такої схеми оподаткування, мають бути направлені виключно на матеріальну підтримку материнства, дитинства, потреб молоді та пенсійне забезпечення.