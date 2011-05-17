Синоптик у прямому ефірі розкритикувала владу (аудіо)

Національне радіо відмовилось від прямих включень з Укргідрометцентру через те, що начальник відділу метеорологічних прогнозів розкритикувала ситуацію в країні в прямому ефіру.

Про це "Українській правді" повідомили джерела у Національній радіокомпанії.

Так, 12 травня під час прямого включення Людмила Савченко почала говорити про погоду зі слів про красу природи. Але потім заговорила про ситуацію в країні.

"Не можна залишатися байдужим до цієї краси, що доповнюються ніжними запахами бузку та конвалій, мелодійними трелями птахів. Часом здається, що такі чудові дні дарує нам природа як компенсацію за той безлад, беззаконня та несправедливість, що відбуваються в нашій країні", - сказала Савченко.

"Незрозуміло, як можна не любити цей райський куточок на землі, цю країну, український народ, щоб так знущатися з нього. Поки що нас пестить лише лагідне весняне сонечко. Воно і завтра зігріватиме теплом жителів усієї України – від сходу до заходу, від північних областей до Криму", - продовжила Савченко.

"І хоч погодні умови в цих регіонах часом бувають різні, та єдиний український народ і дай Боже, щоб нас ніколи і нікому не вдалося роз`єднати" – зазначила вона і далі заговорила про погоду.

Після цього ефіру було прийнято рішення випускати прогнози погоди виключно в текстовому режимі або ж в запису.

Прямих включень з Укргідрометцентру, як це практикувалося впродовж кількох десятків років, не буде, а начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко усунена від ефіру.

Всі матеріали від Укргідрометцентру будуть попередньо прослуховуватися та редагуватися випусковими редакторами.

"Українська правда" звернулася за коментарем до першого заступника гендиректора, директора дирекції інформаційного мовлення НРКУ Романа Чайковського.

Він підтвердив, що тепер прогнози погоди виходять в запису.

"Ключовий момент – якщо людина говорить про погоду, вона має говорити про погоду. Це не та тема, яка варта уваги. Коли людина говорить про погоду, вона має розповідати про погоду оперативно, кваліфіковано, якісно, дотепно, але погоду. От і все", - пояснив Чайковський.