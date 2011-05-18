У БЮТ вже розуміють, що у 2012 році буде виборчий фарс

Норми, закладені у новому законі про вибори, сприятимуть фальсифікаціям і перетворять парламентські перегони на фарс.

Про це на брифінгу заявив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ПОДГОРНИЙ.

Він повідомив, що напередодні міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ проводив нараду щодо обговорення змін до виборчого законодавства.

За словами С.ПОДГОРНОГО, О.ЛАВРИНОВИЧ під час цієї наради дав чітко зрозуміти її учасникам, що принципові положення законопроекту, які визначив Президент, не підлягатимуть змінам.

С.ПОДГОРНИЙ уточнив, що, зокрема, це стосується положень щодо формування виборчих комісій, заборони участі у виборах блоків, права виборчої комісії відмовляти кандидатам-мажоритарникам, у разі наявності помилок у поданих документах.

Він також додав, що у цьому законі закладені норми, які сприятимуть фальсифікаціям, зокрема, закон дозволяє виборчим комісіям приймати рішення меншістю голосів.

«Тому ми вважаємо, що виборів у 2012 році не буде, а буде якийсь виборчий фарс по тому закону, який підготував Президент», - зазначив С.ПОДГОРНИЙ.