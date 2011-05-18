Богословська не пускає на засідання своєї ТСК опозицію?

Тимчасова слідча комісія з розслідування підписання газових угод 2009 року, яку очолює народний депутат з Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА, займається виключно обливанням брудом лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій ПАШИНСЬКИЙ, коментуючи сьогоднішнє засідання зазначеної ТСК.

За його словами, Комісія сформована і діє з порушенням всіх можливих норм регламенту Верховної Ради, зокрема, в її роботі не мають можливості брати участь представники опозиції.

С.ПАШИНСЬКИЙ назвав брехнею заяву про те, що Ю.ТИМОШЕНКО при підписанні газових угод начебто підробила директиви Кабінету міністрів: «Це є абсолютно відверта брехня».

За словами народного депутата, представники Генпрокуратури, а також діючий міністр юстиції надали документи до Печерського райсуду, в яких сказано, що «це не були директиви Кабінету міністрів, а в рамках закону про Кабінет міністрів ТИМОШЕНКО виконувала свої розпорядчі функції, і це були директиви прем’єр-міністра».

«Ці угоди були дійсно потім затверджені на засіданні уряду по факту їх підписання, але з точки зору міжнародного права ці угоди не є міждержавними - це угоди господарюючих суб’єктів, які регламентуються міжнародним комерційним правом», - сказав С.ПАШИНСЬКИЙ.

Він також назвав брехнею заяви представника Генпрокуратури, які пролунали на засіданні ТСК, про те, що Ю.ТИМОШЕНКО начебто зриває слідчі дії.

«Це брехня, тому що вся країна спостерігала за участю ТИМОШЕНКО у засіданні Печерського суду», - наголосив народний депутат.

С.ПАШИНСЬКИЙ також повідомив, що станом на сьогодні Юлія Тимошенко хворіє. «У неї температура, вона хворіє, про що повідомлені слідчі та представники Генпрокуратури, але найближчим часом вона одужає та братиме участь у подальших сфальсифікованих слідчих діях», - сказав він.