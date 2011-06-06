Янукович приділив окрему увагу переговорам Азарова і Путіна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив низку ключових питань, котрі необхідно обговорити прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Як повідомляє прес-служба Президента України, сьогодні в ході зустрічі глава держави обговорив з прем`єр-міністром підготовку до засідання українсько-російської Міждержавної комісії.

Під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧ приділив “окрему увагу візиту М.АЗАРОВА до Росії, запланованого на вівторок, та підготовці до засідання українсько-російської Міждержавної комісії, яка відбудеться під головуванням президентів двох країн восени цього року”.

Президент України підкреслив, що заплановані зустрічі М.АЗАРОВА з представниками російської влади, і насамперед із прем’єр-міністром Росії, дуже важливі для підготовки засідання Міждержавної комісії. В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що сьогодні практично всі підкомісії закінчують підготовку до цього засідання, у тому числі проектів двосторонніх документів, які будуть підписуватися.

Глава держави у розмові з прем’єр-міністром України позитивно відзначив зростання товарообігу між Україною та Росією і підкреслив важливість збереження позитивної динаміки. «Я хотів би від вас почути, які перспективи, що нам треба зробити, щоб зберегти ту динаміку зростання товарообігу між нашими країнами, яка фактично з цього року збільшується порівняно з минулим роком», – сказав Президент України. Вони також обговорили питання щодо українсько-російських газових угод.

М.АЗАРОВ після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ зазначив: “Глава держави намітив низку ключових питань, котрі необхідно обговорити з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ”. «Безумовно, наша позиція спрямована на поглиблення та зміцнення двосторонніх відносин, розвиток співпраці. І ці теми, звичайно, будуть головними у наших переговорах», – додав він.