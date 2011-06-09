Печерський суд аргументи адвоката водія Луценка не переконали

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання адвоката водія екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про відвід судді Сергія ВОВКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було винесено після перерви у засіданні суду.

«Мотивування є необґрунтованим, тому клопотання залишити без задоволення», - оголосив відповідне рішення С.ВОВК.

Як повідомляв УНІАН, адвокат водія екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА заявив відвід колегії суддів Печерського райсуду, мотивуючи це їхньою заангажованістю у розгляді справи.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКО інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКА звинувачують у заволодінні, за попередньою змовою з його водієм Леонідом ПРИСТУПЛЮКОМ, шляхом зловживання службовим становищем, державними коштами на суму понад 238 тис. грн. і у перевищенні службових повноважень, внаслідок чого державі завдано матеріальних збитків на суму понад 130 тис. грн.