Янукович побажав українцям доброго здоров'я та Божої ласки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ побажав українцям у дні Святої Трійці доброго здоров`я та Божої ласки.

«Дні Святої Трійці належать до найважливіших християнських свят, які особливо шанують віруючі люди. У дні Зелених Свят, як кажуть у народі, уся Україна переживає особливе піднесення і радість», - зазначив Президент у привітанні, текст якого розміщений на його сайті

За словами В.ЯНУКОВИЧА, для нього та його сім`ї «Свята Трійця – одне з найулюбленіших свят». «Я хотів би і цього року розділити його радість з усіма людьми. Щоб ми разом помолилися і попросили Господа благодаті для нашого народу і для України», - сказав Президент.

Він побажав українцям доброго здоров`я, Божої ласки та веселих Зелених Свят.