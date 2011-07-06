Кірєєв заборонив пряму трансляцію із зали суду

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ повернувся до зали судового засідання, де розглядається справа проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, і заборонив пряму трансляцію, фото- та відеофіксацію засідання у справі Тимошенко до завершення допиту свідків.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя був відсутній у залі 25 хвилин, весь цей час працівники міліції умовляли народного депутата Михайла КОСІВА виконати рішення суду і добровільно залишити судову залу, але він відмовився це робити і перебуває в залі суду.

Заборонивши фото-, відеофіксацію та пряму трансляцію процесу, Р.КІРЄЄВ таким чином задовольнив клопотання представників прокуратури у суді, які просили до завершення допиту свідків заборонити пряму трансляцію із залу суду.

Водночас, суддя у своєму рішенні зазначив, що дозвіл на фото-, відеофіксацію та пряму трансляцію надаватиметься окремо після завершення допиту свідків.

Разом зі тим, згідно з рішенням суду, журналістам дозволено бути присутніми у судовій залі й вести записи, у тому числі за допомогою аудіотехнічних засобів.