Порошенко очікує, що НУ-НС візьме 20-відсоткову планку

У виборчого мегаблоку Наша Україна – Народна Самооборона є всі підстави для того, щоб узяти 20%. Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив один з лідерів Нашої України Петро Порошенко. “Я вважаю, що технологічно були прийняті абсолютно зважені, правильні рішення з точки зору громадського сприйняття, виборчих технологій і всіх складників політичного процесу, - сказав політик. - Це стосується першої десятки списку, першого номера списку (Юрія Луценка. – Авт.). Логічним і правильним є позиціонування як пропрезидентської політичної сили. Президент виключно демократичними методами продемонстрував рішучість щодо захисту свободи й демократії в державі.

На сьогодні блоку є про що говорити, є підстави бути переконливими. А після презентації виборчої стратегії блоку “Наша Україна” – Народна самооборона” можна абсолютно свідомо розраховувати на 20% і на загальну перемогу демократичних сил”.

Також у Порошенка немає жодних сумнівів у тому, що всі лідери партій гарантовано будуть у прохідній частині виборчого списку. Докладніше про думку Порошенка щодо першої десятки ( посада керівника партії не є абсолютною передумовою включення до неї), переговори з Тимошенко (не можуть бути вічними) та інше читайте тут.