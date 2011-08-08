Чоловік Тимошенко сподівається, що «у влади вистачить розуму» відпустити її

Чоловік екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Олександр сподівається, що суд змінить міру запобіжного заходу його дружині і звільнить її з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в журналістам біля Печерського райсуду Києва, який сьогодні продовжить розгляд справи Ю.ТИМОШЕНКО.

«Звичайно, хотілося б сподіватися, що у влади вистачить розуму, щоб змінити міру запобіжного заходу, і щоб вона (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) вийшла на волю. Не знаємо, як поведе себе влада і Адміністрація Президента», - сказав О.ТИМОШЕНКО.

Він також висловив сподівання, що йому сьогодні вдасться пройти до приміщення суду і побачити свою дружину.

«Я сподіваюся пройти у приміщення, щоб якось побачитися, оскільки зранку із п’ятниці я Юлю не бачив. Як ми проведи її на суд, в той день, коли її заарештували, більше я її не бачив, і нас – ні родичів, ні адвокатів - практично не пускали (до неї)», - сказав О.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи є у нього інформація про стан здоров’я дружини, О.ТИМОШЕНКО зазначив: «Приблизно є - почувається бадьоро, впевнено. Ну, як завжди».

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня головуючий у судовому процесі з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання прокуратури про зміну для екс-прем`єра міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Своє рішення суддя аргументував «системними порушеннями, перешкоджанням у встановленні істини, порушенням порядку під час розгляду справи з боку Ю.ТИМОШЕНКО».

Ю.ТИМОШЕНКО перебує у Лук’янівському СІЗО.

Сьогодні суд продовжить розгляд «газової» справи екс-прем’єра.