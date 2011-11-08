Джемілєв каже, що його неправильно зрозуміли

Лідер меджлісу кримських татар, депутат Верховної Ради України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ спростував повідомлення ЗМІ про ймовірне завершення його політичної кар`єри.

Про це повідомила прес-служба меджлісу.

«Абсолютно не йшлося про припинення моєї політичної діяльності чи відхід з політики», - заявив М.ДЖЕМІЛЄВ.

«На відміну від іншої моєї заяви, котра вже ні для кого не є новиною. Зокрема, про те, що я не висуватиму свою кандидатуру на майбутніх виборах голови меджлісу кримськотатарського народу. І діючі делегати Курултаю (національного з`їзду) кримськотатарського народу 5 скликання на майбутній сесії національного з`їзду обіцяли підтримати моє рішення», - додав він.

М.ДЖЕМІЛЄВ запевнив, що докладе максимум сил і допомагатиме новому голові меджлісу, якщо в цьому буде необхідність. Разом з тим, політичну і правозахисну діяльність і участь у національному русі кримськотатарського народу М.ДЖЕМІЛЄВ не планує залишати чи припиняти. «Я маю намір продовжувати відстоювати свої політичні переконання та інтереси кримськотатарського народу й надалі», - сказав він.

М.ДЖЕМІЛЄВ повідомив також, що вважає правильним, якщо обраний голова меджлісу балотуватиметься в народні депутати України і делегати Курултаю підтримають це рішення.

«У рамках вирішення широкого кола питань нашого народу, що особливо стосуються політико-правової сфери, нам дуже важливо мати народних обранців у законодавчому органі влади України, висунутих Курултаєм кримськотатарського народу і, бажано в більшій кількості, ніж ми маємо сьогодні», - сказав він.