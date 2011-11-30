Королевській «пропонують вийти заміж» - вона порадиться з Турчиновим

Наталія КОРОЛЕВСЬКА планує обговорити своє можливе лідерство в УСДП з першим заступником голови партії «Батьківщина» Олександром ТУРЧИНОВИМ. На її думку, «якщо УСДП очолить хтось «чужий», ми можемо отримати додаткові проблеми в парламенті». Про це народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила в інтерв`ю «Лівому берегу».

Про своє можливе лідерство в УСДП – партії-співзасновниці БЮТ – політик зазначила: «З Євгеном КОРНІЙЧУКОМ (колишній голова УСДП) ми давно товаришуємо, спілкуємося. Незабаром після того, як він вийшов на свободу, у нас вперше відбулася така розмова: Євген запропонував, щоб я очолила УСДП. Тоді, однак, я не сприйняла це всерйоз, якось пожартувала ... Словом, не надала значення».

За словами депутата, другий раз ту ж тему порушили відразу після арешту Ю.ТИМОШЕНКО. «Причому говорив уже не тільки сам КОРНІЙЧУК, а й кілька активістів з партійної команди ... Але, оскільки, повторюю, це було відразу після арешту ТИМОШЕНКО, повноцінної розмови не вийшло», – наголосила вона.

«Третій раз ми спілкувалися буквально недавно. Формулювання таке: дайте якусь відповідь, позаяк якщо ви відмовитеся, ми пошукаємо когось іншого. Інакше кажучи, наполегливо пропонували «вийти заміж» (сміється), я обіцяла подумати», – розповіла Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що УСДП, як партія Блоку Юлії Тимошенко, – частина команди. І ідею очолити УСДП вона для себе розглядає лише в контексті стратегії посилення БЮТ.

На запитання журналіста, як створення нового ядра всередині блоку може посилити цю політичну силу, Н.КОРОЛЕВСЬКА відповіла, що БЮТ – насамперед політичний та ідейний союз кількох сил, що об`єдналися заради України. На її думку, розколом буде піти й очолити партію «на стороні». «За минулий рік подібних пропозицій було близько десяти. Я їх відхиляла, навіть не розглядаючи», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Чому я замислилася над пропозицією УСДП, чому відразу її не відкинула? Тому що йдеться про партію блоку, складової частини сили БЮТ. Якщо її очолить хтось «чужий», ми можемо отримати додаткові проблеми в парламенті, у фракції, далі – в комітетах ВР, комісіях і т.д. А я хочу посилити нас, а не послабити», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА. Також вона повідомила, що планує найближчим часом обговорити цю ідею з О.ТУРЧИНОВИМ.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає вона варіант обрання в мажоритарному окрузі, Н.КОРОЛЕВСЬКА відповіла, що все ще сподівається почути позицію лідера БЮТ – Юлії ТИМОШЕНКО. «Кожен народний депутат, особливо – напередодні виборів, думає про те, де та яким чином йому переобратися. Перше, що для цього необхідно – закон про вибори. Друге – формат участі у кампанії нинішньої команди, пропозиції керівників фракції: у якому складі, на яких місцях, з якими завданнями вони бачать партію. За першим пунктом питання вже вирішене. За другим - сподіваюся почути, як я вже казала, позицію нашого лідера - Юлії Володимирівни», – сказала народний депутат.

Довідка УНІАН. 20 серпня 2011 року з`їзд Української соціал-демократичної партії прийняв заяву про відставку голови партії Є.КОРНІЙЧУКА і затвердив на цю посаду кандидатуру Володимира ТКАЧЕНКА. Відповідне рішення було ухвалене абсолютною більшістю.

Є.КОРНІЙЧУК, мотивуючи своє рішення, заявив, що він не може приділяти достатньо часу роботі у партії, а також її розвитку, у зв`язку із зайнятістю власними судовими справами. «Судові розгляди з Генпрокуратурою сьогодні у мене забирають абсолютно весь час. Підписка про невиїзд фактично не дозволяє мені займатися партійною роботою - розвивати партію, спілкуватися з активом і їздити по регіонах. Але я переконаний, що це нас не має зупиняти – ми зобов`язані йти вперед. Саме тому я ухвалив рішення піти з поста лідера партії, і я готовий поступитися цим місцем сильнішому лідеру», - заявив Є.КОРНІЙЧУК.

Під час засідання Політради Є.КОРНІЙЧУК запропонував кандидатуру члена Київської міської організації УСДП В.ТКАЧЕНКА на посаду голови партії.

Крім того, з`їзд ухвалив провести праймеріз, під час якого буде визначено нову кандидатуру на посаду голови УСДП.