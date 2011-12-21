Медведєв: Росія готова до синхронної ратифікації договору про ЗВТ

Росія готова до синхронної ратифікації договору щодо ЗВТ у рамках Співдружності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав напередодні на зустрічі з президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Зокрема, Президент України підкреслив, що від Росії багато що залежало в ухваленні рішення про створення зони вільної торгівлі.

За його словами, згода РФ - це історичне рішення, яке надихає всіх.

«Однак потрібно подумати, щоб ми синхронізували наші дії з ратифікації», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

На це Д.МЕДВЕДЄВ відповів: «Ми про це сьогодні говорили. Ми, звичайно, прагнутимемо діяти синхронно. Тут можете не сумніватися».

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ попросив його узяти «на себе цю координацію».

Як повідомляв УНІАН, вчора Президент України В.ЯНУКОВИЧ, виступаючи у Москві на засіданні неформального саміту глав держав СНД, заявив, що Україна готова обговорити питання синхронної ратифікації країнами - членами Співдружності Незалежних Держав Угоди про створення зони вільної торгівлі у рамках СНД.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Росія стала більш поступливою в окремих питаннях, а також країни погодилися зняти бар`єри у взаємній торгівлі.

18 жовтня 2011 р. у Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн - членів СНД підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до неї протягом поточного року.

Того самого дня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив сподівання, що підписаний договір про зону вільної торгівлі у рамках СНД набере чинності з січня 2012 року.

9 грудня перший віце-прем`єр міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ повідомив, що Угода про зону вільної торгівлі в рамках СНД проходить необхідні процедури перед внесенням до Верховної Ради для ратифікації.