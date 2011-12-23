За фактом побиття депутата порушено кримінальну справу

За фактом побиття депутата Тернопільської міської ради порушено кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що потерпілий отримав тілесні ушкодження близько 19.00 20 грудня в одному із дворів центральної частини Тернополя.

Встановлено, що потерпілий депутат міської ради також є в.о. директора одного з тернопільських приватних підприємств.

Порушено кримінальну справу за ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Встановлюються причини та обставини цієї пригоди та особи, які могли бути причетними до неї. За попередніми даними, з професійною діяльністю депутата ця подія не пов’язана. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби ВО «Свобода», депутат міської ради Тернополя 31-річний Олег НАПОРА після побиття потрапив до реанімації.

21 грудня на сесії депутати міської ради доручили керівнику міської міліції Андрію МАТРИФАЙЛУ взяти під особистий контроль розслідування цієї справи і щодня доповідати міському голові Тернополя про перебіг розслідування.