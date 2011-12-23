Головою Верховного Суду пленум пропонує обрати Пилипчука

Пленум Верховного Суду України запропонував обрати головою ВСУ Петра ПИЛИПЧУКА, який зараз обіймає посаду голови Ради суддів України.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, першим заступником голови ВСУ запропоновано обрати суддю Ярослава РОМАНЮКА, заступником голови-секретарем Судової палати у цивільних справах - Анатолія ЯРЕМУ, заступником-секретарем Судової палати у кримінальних справах - Анатолія РЕДЬКУ, заступником-секретарем Судової палати в адміністративних справах - Віктора КРИВЕНКА.

На посаду заступника-секретаря Судової палати у господарських справах висунуто двох кандидатів: Валентина БАРБАРУ та Івана ШИЦЬКОГО.

Делегати пленуму більшістю голосів (46 із 47) проголосували за включення вищевказаних кандидатур до бюлетенів для голосування.