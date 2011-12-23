Лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока викликають на допит у Печерське районне управління УМВС України в Києві.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Як повідомив адвокат Сидір Кізін, Тягнибока допитуватимуть у якості свідка у відновленій кримінальній справі за фактом масових заворушень 27 квітня 2010 року біля будівлі Верховної Ради.

Наразі міліція вже провела допит низки активістів "Свободи".

Як відомо, того дня у парламенті відбулась ратифікація Харківських угод, а під будівлею Ради зібрався 10-тисячний мітинг.

Міліція застосовувала проти людей дубинки. Зокрема, била ними по ногах, щоб не дати прорватися до стін парламенту.

Українська правда