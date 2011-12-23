Тягнибока викликають на допит
15:09, 23 грудня 2011Політика
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За події річної давнини
Лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока викликають на допит у Печерське районне управління УМВС України в Києві.
Про це повідомляє прес-служба партії.
Як повідомив адвокат Сидір Кізін, Тягнибока допитуватимуть у якості свідка у відновленій кримінальній справі за фактом масових заворушень 27 квітня 2010 року біля будівлі Верховної Ради.
Наразі міліція вже провела допит низки активістів "Свободи".
Як відомо, того дня у парламенті відбулась ратифікація Харківських угод, а під будівлею Ради зібрався 10-тисячний мітинг.
Міліція застосовувала проти людей дубинки. Зокрема, била ними по ногах, щоб не дати прорватися до стін парламенту.
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