Комуністи визначилися з метою: не дати дійти згоди Януковичу і Ющенку

Народний депутат Верховної Ради V скликання, перший секретар Донецького обкому Комуністичної партії України Микола КРАВЧЕНКО не виключає, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ у майбутньому парламенті може зважитись на створення коаліції з блоком "Наша Україна - Народна самооборона".

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КРАВЧЕНКО заявив у Донецьку на засіданні "Незалежного громадського прес-центру "Вибір-2007".

Відповідаючи на питання журналістів, чи вірить він, що В. ЯНУКОВИЧ піде на коаліцію з НУ-НС, М.КРАВЧЕНКО відзначив, що "в політиці не можна говорити "ні".

"У цій ситуації все можливо. Попереду президентські вибори і предметом торгу може бути пост Президента. Предметом торгу може стати навіть той самий вступ до НАТО", - вважає М.КРАВЧЕНКО.

За його словами, ««помаранчеві» розуміють, що вони більшості не одержать, і вони в будь-якому разі вестимуть роботу, як створити коаліцію з «регіоналами»». «Такого результату ми не виключаємо, але завдання своє бачимо в тому, аби за будь-які ціну не допустити цього поєднання», - наголосив М.КРАВЧЕНКО.

Він висловив переконання, що від коаліції з НУ-НС «регіонали» однозначно втратять.

"Ті, хто представляє великі бізнесові структури в Партії регіонів, втратять свою особу - раз, вони втратять ринки збуту в Росії - два, вони у будь-якому разі стануть придатком американців, у будь-якому разі будуть втягнуті в НАТО, і таким чином вони програють і політично, і економічно", - запевнив М.КРАВЧЕНКО.

Кажучи про позицію Компартії у ставленні до ймовірної коаліції Партії регіонів і НУ-НС, М.КРАВЧЕНКО допустив, що "можуть йти якісь закулісні переговори, ми цього не виключаємо". "Але ми для себе ставимо завдання - зробити все, аби наші дії були переважаючими для Партії регіонів, щоб ми зімкнулися в майбутній Верховній Раді", - зазначив лідер донецьких комуністів. "Точок з’єднувальних у нас сьогодні більше, ніж роз`єднувальних", - додав він.

Він також повідомив, що сьогодні завдання комуністів не дати дійти згоди В.ЯНУКОВИЧУ і Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ. "Завдання нашої політичної сили - стояти між цими політиками", - підсумував М.КРАВЧЕНКО.