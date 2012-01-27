Луценко обурився, що його записка «Могильов – дурень» не стала доказом

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО висловив незгоду з тим, що Печерський райсуд Києва, досліджуючи матеріали справи, не врахував як доказ обгрунтованості його арешту записку «Могильов - дурень».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на засіданні суду.

«Чому ви не оголошуєте записку «Могильов – дурень»? КУЗЬМІН (перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН - УНІАН) в усіх інтерв’ю говорив, що це є однією з причин мого арешту. Це не є доказом?», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, звертаючись до головуючого на процесі судді Сергія ВОВКА.

У відповідь С.ВОВК сказав, що суд не може взяти до уваги як доказ цю записку.

Продовжуючи вивчення матеріалів справи, суд перерахував декілька десятків наказів МВС за підписом Ю.ЛУЦЕНКА; характеристику на нього з ЖЕКу за місцем проживання, у якій зазначалося, що на екс-міністра «скарг від сусідів не надходило»; довідку з психоневрологічного диспансеру про те, що підсудний не перебував на обліку в цьому закладі; довідку з наркологічного диспансеру про те, що Ю.ЛУЦЕНКО на обліку в ньому не стояв.

У даний час у судовому засіданні оголошено обідню перерву.