Колесніченко: Опозиція хоче змістити Кличка на регіональний рівень

Розвиваючи ідею про те, що лідер політичної сили «Удар» Віталій Кличко повинен іти на вибори мера в Києві, представники опозиційних сил намагаються позбавитися від реального конкурента на парламентських виборах. Хоча і для України, і для Європи саме Віталій Кличко більш прийнятний як лідер опозиції. Про це заявив народний депутат, заступник Голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Вадим Колесніченко, повідомляє офіційний сайт ПР.

Аналізуючи мотиви опозиційних сил, які підтримують і всіляко розвивають ідею про те, що В. Кличко повинен іти на вибори мера в Києві, народний депутат зазначив: «Тут цілком очевидна боротьба всередині опозиції, тому що ті, хто виряджаються в тогу національних лідерів, дуже сильно бояться кандидатури В. Кличко і його потенціалу. І вони посилено зіштовхують його на регіональний рівень. Швидше за все, на регіональному рівні він загубиться, тому що робота мера - це, по-перше, господарська галузь, в якій Кличко не сильний ».

«А на парламентських виборах він може скласти реальну конкуренцію», - підкреслив В. Колесніченко. «І це було видно, наприклад, при підписанні угоди про об`єднання зусиль (оппозіціі. - Ред.), Коли він (В. Кличко. - Ред.) Однозначно поставив вимоги про проведення праймеріз серед опозиційних сил в мажоритарних округах. Ні Яценюку, ні Турчинову це, безумовно, не сподобалося. Вони вже домовилися, як поділити мажоритарні округи на майбутній парламентській компанії », - зазначив він.

На думку політика, опозиції не вигідно те, що В. Кличко «виступив з вимогами, які підтримує населення, про праймеріз серед опозиції на мажоритарних виборах». «Тому вони його будуть заганяти на регіональний рівень, де, швидше за все, як мер він не отримає кар`єрного зростання», - пояснив парламентарій.

«Це спроба усунення Кличка як лідера політичної сили. І спроба усунення з політичної карти. Тому що «Удар» асоціюється виключно з Кличком. І якщо Кличко йде, то й «Удару» нічим займатися на парламентських виборах. Якщо В. Кличко піде на вибори мера, це позбавляє політичну силу «Удар» якихось перспектив на парламентських виборах », - додав депутат.

«В. Кличко повинен розуміти, що його, звичайно ж, хочуть прибрати з великої політики. Бо якщо він піде на кампанію виборів міського голови, втратить як мер і у велику політику вже ніколи не потрапить - це однозначно. А на парламентських виборах його сила без його участі однозначно програє », - вважає політик.

Також, на думку Вадима Колесніченка, «самозваний лідер опозиції А. Яценюк поїхав до Давосу без В. Кличко тільки з однієї причини - щоб Кличко не отримав підтримку європейців і політиків крупнішого масштабу». «У переговорному процесі це могло б коштувати Яценюку амбіцій керівника всієї опозиції», - додав парламентарій.

За його словами, А. Яценюк «сам себе визначив як керівник опозиції». Депутат також вважає, що А. Яценюк з О. Турчиновим «вже поділили політичний спадок, і вони, безумовно, не бажають допускати Кличко, який і для європейців, і для мешканців України більш зрозумілий».

«Мені здається, що в Європі все більше і більше схиляються до того, що керувати об’єднаною опозицією повинен все ж Віталій Кличко. Людина, яка як мінімум не має гріхів - попередніх політичних маніпуляцій або попереднього політичного шахрайства. Що, по суті, властиво всім представникам опозиції, які сьогодні прагнуть отримати «шапку Мономаха» - керівника всіх опозиційних політичних сил », - зазначив Вадим Колесніченко. «У нього немає скелетів у шафі», за які можна було б «смикнути» і перешкодити його політичній кар`єрі», - додав він.

«Віталій Кличко - більш прийнятний і для України, і для Європи як керівник опозиції», - підкреслив політик.

Він також висловив думку, що дії опозиції характеризує «боротьба за виживання і прагнення затоптати тих, хто більш цікавий, більш успішний».