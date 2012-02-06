Литвин: скоро будемо святкувати день народження коня якого-небудь князя

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН радить представникам опозиції більш зважено ставитися до внесення законопроектів. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракції та голів комітетів парламенту.

Відповідаючи на критику від представників опозиції, що в парламенті дуже багато законопроектів розглядається за скороченою процедурою, В.ЛИТВИН зазначив, що тут немає жодного порушення регламенту ВР. В той же час він дорікнув опозиції, що вона недостатньо зважено ставиться до внесення законопроектів. За його словами, пропонується багато проектів постанов, якими передбачається відзначення дат різного роду. «Ми скоро будемо святкувати день народження коня якого-небудь князя», - зазначив спікер.