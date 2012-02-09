ІноЗМІ: Янукович у Мюнхені почувався ізольованим

Український президент Віктор Янукович виглядав на конференції з безпеки в Мюнхені одиноким, невпевненим і таким, що відчуває труднощі.

Про це пише журналіст Маттео Каццулані в матеріалі, опублікованому виданням Legnostorto.

"Президент України Віктор Янукович на конференції з безпеки в Мюнхені почувався ізольованим від інших учасників, виступав з нечіткими заявами, відчував себе обтяженим енергетичними проблемами", - цитує видання "Інопреса".

"На одній з прес-конференцій він заявив, що екс-прем'єр Юлія Тимошенко є єдиною перешкодою на шляху інтеграції України в Європу. І з цієї причини він допустив можливість відвідування, але тільки на території України, групою європейських і північноамериканських лікарів лідера "помаранчевої революції", яка в даний час знаходиться в ув'язненні і дуже погано себе почуває", - пише автор статті.

Як зазначають багато політологів, Януковичу в Мюнхені не вдалося знайти авторитетних іноземних співрозмовників, і це результат систематичного порушення свободи преси і свободи слова в Україні після обрання його президентом.

"Янукович був в ізоляції і на форумі в Давосі, - відзначає кореспондент. - В Мюнхені він отримав можливість для однієї лише бесіди - з держсекретарем США Хілларі Клінтон, яка жорстко критикувала його за авторитаризм, яскравим доказом якого є справа Тимошенко".

Українська правда