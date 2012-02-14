Росія хоче додатково відкрити два генконсульства в Україні

Росія хоче додатково відкрити свої генконсульства у Дніпропетровську, Ужгороді та консульський пункт у Севастополі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Андрій ОЛЕФІРОВ.

“Це не таємниця. Російські посадовці офіційно заявляють, що хотіли б відкрити додатково генеральні консульства у Дніпропетровську, Ужгороді та консульський пункт у Севастополі”, - сказав А.ОЛЕФІРОВ.

Водночас він наголосив, що на засіданні Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії ще у 2010 році було домовлено, що сторони керуватиметься у питанні відкриття консульств принципом “паритетності та послідовності”.

А.ОЛЕФІРОВ також зауважив, що Україна сьогодні відкрила Генконсульство у Нижньому Новгороді, натомість РФ невдовзі відкриватиме своє представництво в Донецьку. За його словами, зараз російські колеги шукають необхідне приміщення.