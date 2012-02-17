Тюремники - Власенку: мовляв, не слід ломитися до в'язниці під час перерви

Захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА не пустили на територію Качанівської виправної колонії №54 у зв’язку з тим, що у виправному закладі була перерва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій ЧУМАК, коментуючи заяву С.ВЛАСЕНКА про погрози на його адресу з боку охоронців колонії.

«Я уповноважений керівництвом колонії повідомити, що пан ВЛАСЕНКО сьогодні був зранку в установі і безперешкодно до неї зайшов. Зараз він знаходиться в 54-й колонії, ніхто йому не заважає. Щодо того періоду - з 13.00 до 14.00 - в Качанівській виправній колонії, як і в інших виправних закладах, визначений як перерва. Під час перерви, звісно, жодна людина не може дістатися в колонію. Про це було зауважено пану ВЛАСЕНКУ. О 14.00 перерва скінчилась, і він безперешкодно зайшов до установи», - сказав Ю.ЧУМАК.

Він не підтвердив і не спростував інформацію про те, що охоронець колонії погрожував С.ВЛАСЕНКУ відкрити вогонь на ураження.

«В даному разі ніяких фантазій з цього приводу я не допускаю», - сказав Ю.ЧУМАК.

Він припустив, що за фактом інциденту з С.ВЛАСЕНКОМ адміністрація колонії проведе перевірку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні С.ВЛАСЕНКО заявив, що охоронець Качанівської виправної колонії погрожував йому відкрити вогонь на ураження у разі продовження спроб пройти на територію колонії.

«Я зараз зробив спробу ввійти в Качанівську колонію, мені сказали, що мене не пустять, і на моє прохання мене пропустити мені сказали, що якщо я зроблю ще крок уперед, вони почнуть стріляти», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Разом з тим після спілкування з журналістами С.ВЛАСЕНКО безперешкодно пройшов на територію колонії, зазначивши, що в найближчі хвилини буде мати розмову з приводу цього інциденту з керівництвом Качанівської колонії.