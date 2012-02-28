Янукович визначився зі своїм представником у Криму
20:43, 28 лютого 2012Політика
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Указ - на сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віктора ПЛАКІДУ представником Президента в Автономній республіці Крим.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Перед цим В.ЯНУКОВИЧ звільнив В.ПЛАКІДУ з посади першого заступника постійного представника Президента України в АРК.
Також В.ЯНУКОВИЧ скасував рішення про призначення В.ПЛАКІДИ в.о. представника Президента у Криму.
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