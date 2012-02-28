Янукович визначився зі своїм представником у Криму

Указ - на сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віктора ПЛАКІДУ представником Президента в Автономній республіці Крим. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. Перед цим В.ЯНУКОВИЧ звільнив В.ПЛАКІДУ з посади першого заступника постійного представника Президента України в АРК. Також В.ЯНУКОВИЧ скасував рішення про призначення В.ПЛАКІДИ в.о. представника Президента у Криму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter