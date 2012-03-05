МЗС України ще «думає», як відповісти на лист європейських міністрів

Офіційний Київ готує відповідь на відкритий лист п’яти міністрів закордонних справ Європейського Союзу, які висловили стурбованість згортанням демократії в Україні. Про це сказав, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко в кулуарах зустрічі держав «Східного партнерства» ЄС, Вишеградської четвірки і держав Балтії, яка відбулася у понеділок у Празі.

«Ми ніколи не реагуємо швидко. Ми ж думаємо. Звичайно, ми маємо відреагувати, викласти своє бачення. Відповідь буде дана свого часу», – зауважив міністр.

Відкритий лист до України у неділю в американській газеті The New York Times опублікували міністри закордонних справ Швеції Карл Більдт, Великої Британії – Вільям Гейґ, Чехії – Карел Шварценберґ, Польщі – Радек Сікорський і Німеччини – Ґідо Вестервелле.

Вони закликають Україну, зокрема, гарантувати право опозиції в повному обсязі взяти участь у жовтневих виборах до Верховної Ради, які називають лакмусовим папірцем для демократії в Україні. Європейські дипломати вважають, що саме Україна нині загальмувала процес схвалення Угоди про асоціацію з ЄС.

«Я розмовляв з деякими з авторів. Це лист, який базується на бажанні знайти порядок денний на етапі, коли ми завершили важливу працю спільну і на сьогоднішній день маємо визначити порядок денний на наступний період», – сказав Костянтин Грищенко.

Український дипломат очікує, що Україна і Євросоюз зможуть парафувати Угоду про асоціацію «через кілька тижнів».

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський підтвердив Радіо Свобода, що це може відбуватися вже в березні, додавши, що Євросоюз розглядає парафування як «технічне питання».

«Ми хочемо затвердити текст, щоб потім можна було обдумати політичну стратегію для його підписання», – сказав польський дипломат.

Радек Сікорський, який є одним із авторів відкритого листа до українського керівництва, висловив сподівання, що Україна відреагує на це звернення, яке, за його словами, написали «найбільш проукраїнські міністри в ЄС».

«Дуже важлива якість майбутніх парламентських виборів в Україні. Також важлива якість українського правосуддя, його застосування до лідерів опозиції. Без цього, я побоююся, Угоду про асоціацію не можна буде підписати і ратифікувати», – заявив міністр закордонних справ Польщі в коментарі Радіо Свобода в кулуарах європейської зустрічі в Празі.