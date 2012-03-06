Яценюк заявляє, що його людину жорстоко побили

У понеділок, 5 березня, в Донецьку було жорстоко побито члена партії «Фронт Змін» Дмитра Верзілова. Лідер партії Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до генерального прокурора, повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту Змін».

У депутатському зверненні зазначається, що на адресу громадської організації «Союз порятунку Донбасу», очолюваної Д.ВЕРЗІЛОВИМ, ще у лютому почали надходити погрози з боку працівників прокуратури Донецької області. Зокрема, напередодні мітингу з вимогою відставки мера Донецька, запланованого організацією на 28 лютого, 30 активістів «Союзу порятунку Донбасу» було викликано на допит до прокуратури. Їх переконували відмовитися від участі в акції протесту, погрожуючи порушенням проти них кримінальних справ.

«3 березня прокуратура Донецької області почала реалізовувати свої погрози, порушивши проти Д.ВЕРЗІЛОВА кримінальну справу за частиною другою статті 342 («Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві») та частиною другої статті 345 («Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу») Кримінального кодексу України», - йдеться у зверненні.

Коли 5 березня член «Фронту Змін» повертався з повторного допиту в прокуратурі, на нього було скоєно напад. Д.ВЕРЗІЛОВА жорстоко побито, він отримав численні тілесні ушкодження.

А.ЯЦЕНЮК вимагає від генпрокурора перевірити викладені у зверненні факти та негайно притягнути до відповідальності винних осіб.