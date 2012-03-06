На Азарова подали в суд за незнання державної мови

Житель Лисичанська подав позов до Вищого Адміністративного Суду України

Житель Лисичанська (Луганська обл.) Віталій Шведов подав позов до суду з вимогою скасувати постанову Верховної Ради про призначення Миколи Азарова прем’єр-міністром. Про це повідомляє сайт "Лисичанск как он есть". Згідно з повідомленням, позов поданий 13 лютого до Вищого Адміністративного Суду України. Причиною позову є невідповідність Азарова вимогам законодавства в частині володіння державною мовою. Тиждень

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