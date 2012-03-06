На Азарова подали в суд за незнання державної мови
18:59, 06 березня 2012Політика
2622 0
Житель Лисичанська подав позов до Вищого Адміністративного Суду України
Житель Лисичанська (Луганська обл.) Віталій Шведов подав позов до суду з вимогою скасувати постанову Верховної Ради про призначення Миколи Азарова прем’єр-міністром. Про це повідомляє сайт "Лисичанск как он есть".
Згідно з повідомленням, позов поданий 13 лютого до Вищого Адміністративного Суду України.
Причиною позову є невідповідність Азарова вимогам законодавства в частині володіння державною мовою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter