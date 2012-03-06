Монтян переконує, що представників ОБСЄ не мають пускати до Тимошенко

Представники Організації Безпеки та Співробітництва в Європі, згідно з українським законодавством, не мають права відвідувати ув’язнених. Про це в коментарі УНН повідомила юрист Тетяна Монтян.

"До ув’язненого можуть пройти або адвокат, або родичі. Представники ОБСЄ – ні ті, ні інші", – зазначила юрист.

Представники Європейського комітету з питань запобігання катуванню мають право на відвідання, але свої дії вони мають погоджувати з Міністерством закордонних справ.

"Я не чула, щоб до когось ще з Європи хтось приїздив, якщо вже говорити про Юлію Володимирівну Тимошенко… Раніше такого не траплялось, і нікому наші в’язні не були потрібні. А тут раптом почалося", – зазначила юрист.

Т.Монтян вважає, що необхідно чіткіше прописати норми та умови відвідання в’язнів і з’ясування умов їх утримання представниками міжнародних організацій.

Нагадаємо, представники ОБСЄ відвідали Качанівську колонію, де наразі відбуває семеричний термін ув’язнення Юлія Тимошенко. Вони наполягали на зустрічі з ув’язненою екс-прем'єркою.