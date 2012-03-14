Комуністи критикують владу, яка «обуржуазилася»

У Чернігові міський комітет Комуністичної партії України у центрі міста – на Алеї Героїв – провів мітинг під гаслом "Повернемо країну народу".

Як передає кореспондент УНІАН, учасниками акції протесту під прапорами КПУ стали близько 80 чернігівців, переважно люди літнього віку.

Вони критикували дії чинної влади, яка "обуржуазилася", соціальну політику, що нині проводиться в Україні. Як пояснив один з промовців, повернути народу країну – це домогтися виконання соціальних гарантій, передбачених Конституцією України, насамперед, на безкоштовне медичне забезпечення та освіту, а також дотримання принципу народовладдя.

"Ми зможемо жити добре тільки за умови виконання проголошених ще у 1917 році Леніним тез: "Заводи – робітникам, земля – селянам, влада – народу", - підкреслив один з учасників заходу.

За підсумками мітингу прийнято резолюцію, в якій пропонується для забезпечення соціальних гарантій повернути у державну власність приватизовані підприємства у стратегічних галузях економіки, не допустити перетворення землі на товар, забезпечити соціальні права громадян, передбачені чинним законодавством.

"Ми, учасники акції протесту у Чернігові, закликаємо народ України до боротьби за повернення народу країни", - наголошується у резолюції мітингу.