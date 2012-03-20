Розмова Путіна і Януковича тривала більш як півтори години

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив у Москві переговори з прем`єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ і відбув до Києва.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, переговори у підмосковній резиденції В.ПУТІНА тривали близько 1 години 40 хвилин.

Зараз кортеж Президента України прямує в аеропорт.