Розмова Путіна і Януковича тривала більш як півтори години
17:15, 20 березня 2012Політика
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Зараз кортеж Президента України прямує в аеропорт
Віктор Янукович і Володимир Путін
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив у Москві переговори з прем`єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ і відбув до Києва.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, переговори у підмосковній резиденції В.ПУТІНА тривали близько 1 години 40 хвилин.
Зараз кортеж Президента України прямує в аеропорт.
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