Розмова Путіна і Януковича тривала більш як півтори години

17:15, 20 березня 2012
Політика
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Зараз кортеж Президента України прямує в аеропорт

Віктор Янукович і Володимир Путін під час зустрічі в Києві. 12 квітня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив у Москві переговори з прем`єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ і відбув до Києва.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, переговори у підмосковній резиденції В.ПУТІНА тривали близько 1 години 40 хвилин.

Зараз кортеж Президента України прямує в аеропорт.

 

 

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