Піратська партія ввійшла до ще одного парламенту в Німеччині

Партія "Християнсько-демократичний союз" (ХДС), очолювана канцлером ФРН Ангелою Меркель, здобула перемогу на виборах до земельного парламенту (ландтагу) ​​федеральної землі Саар на південному сході Німеччини, набравши не менше 34,5% голосів виборців і одержавши тим самим 17 мандатів в 51-місцевому ландтазі, передає Reuters. Натомість її партнер з правлячої коаліції "Вільна демократична партія" (ВДП) не змогла подолати 5-відсотковий бар'єр і не ввійшла в земельний парламент Саару.



Друге місце на виборах зайняла опозиційна Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка набрала 31% голосів; третьою фінішувала Ліва партія з 16% голосами виборців. Також у ландтаг вдалося пройти партії "зелених".



Цікаво, що до земельного парламенту Саару також увійшла Піратська партія Німеччини (так звані Пірати), яка набрала, попередньо, 7,8% голосів. Таким чином, Саар став другою федеральною землею, в парламент якої вдалося увійти Піратам. У вересні 2011 року партія прорвалася до Палати депутатів Берліна, набравши 8,9% голосів і 15 мандатів відповідно.



Вибори в Саарі були проведені, оскільки в січні 2012 р. тут розпалася правляча коаліція, що складалася з ХДС, ВДП та "зелених". Імовірно, нова коаліція буде сформована з ХДС і опозиційної СДПН, зауважує РосБізнесКонсалтинг.