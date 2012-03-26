Клюєв готовий ділитися досвідом з Порошенком

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв вважає, що призначення Петра Порошенка на посаду міністра економічного розвитку і торгівлі істотно посилило потенціал Кабінету міністрів України, оскільки в нього є достатньо досвіду, амбіцій і політичної волі для продовження реформування української економіки та ефективного реагування на численні виклики в цій сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.Клюєва, таким чином секретар РНБО прокоментував призначення П.Порошенка.

"Хочу привітати Петра Олексійовича з поверненням на роботу в Кабінет міністрів. Хоча перед ним сьогодні стоїть чимало складних завдань, я впевнений, що державницьке мислення, властиве Порошенку, допоможе йому швидко освоїтися в новій якості", - сказав А.Клюєв.

За його словами, він готовий допомагати П.Порошенку і як людина, яка раніше відповідала за цей сектор роботи уряду, і як секретар РНБО України.

А.Клюєв висловив упевненість, що П.Порошенко буде продовжувати реалізовувати ключові урядові програми - з дерегуляції економіки, з поліпшення бізнес-клімату, з розвитку внутрішнього ринку.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Президент Віктор Янукович своїм указом призначив П.Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.