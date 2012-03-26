Власенко спростовує «бравурну» заяву тюремників: Тимошенко ходить гірше

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко спростовує повідомлення Державної пенітенціарної служби України про розширення «рухового режиму» засудженої.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу перед Качанівською виправною колонією, де відбуває покарання Ю.Тимошенко, С.Власенко підкреслив, що його підзахисна навпаки почала пересуватися гірше.

«Під час перерви я побачив бравурну заяву пенітенціарної служби про те, що Юлія Володимирівна розширює руховий режим. Ну, я не лікар, але просто даючи оцінку, я би сказав, що вона зараз пересувається гірше, ніж це було, припустімо, тиждень тому. Вона сьогодні попросила відвести її в камеру, коли ми були зі слідчими (їй було потрібно взяти певні документи), вона пересувалася гірше», - сказав С.Власенко.

Він зауважив, що найближчим часом захист екс-прем’єра звертатиметься до німецьких фахівців, які проводили огляд Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної пенітенціарної служби України, 24 березня Ю.Тимошенко вкотре відмовилася від лікування та медичних оглядів лікарями медичної частини Качанівської виправної колонії (№ 54). У прес-службі відомства зауважили, що пацієнтка «скарг не пред’являла, самопочуття Ю.Тимошенко не порушено, по кімнаті вона пересувається з ходунками, поступово розширюючи руховий режим».