Захаров каже, що Україна може нарватися на жорсткі санкції ЄС

Правозахисник Євген Захаров не виключає, що проти держави Україна можуть бути застосовані суворі санкції через невиконання регламентного рішення Європейського суду з прав людини щодо забезпечення лікування екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко поза межами Качанівської виправної колонії, у належній медичній установі.

Про це Є.Захаров заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Санкції можуть бути дуже суворими, і першими санкціями, які можуть застосувати, наприклад, позбавити права голосу нашу парламентську делегацію в ПАРЄ, тобто вона буде присутньою без права голосування Це дуже сувора санкція, і це може бути цілком", - сказав Є.Захаров.

За його словами, невиконання регламентного рішення Євросуду від 16 березня 2012 року є першим прецедентом у відносинах держави Україна з міжнародною юридичною установою. "Досі Україна не відзначалася тим, що не виконувала рішення за правилом 39. Вони завжди виконувалися. У нас була купа таких випадків", - додав він.

Правозахисник нагадав, що згідно з рішенням, ухваленим Європейським судом відповідно до правила 39 свого Регламенту, Ю.Тимошенко треба перевести для лікування в цивільну спеціалізовану установу і забезпечити інтенсивний курс лікування.

Крім того, Є.Захаров наголосив на чисельних порушеннях низки положень Європейської конвенції з прав людини, допущених владою у справі Ю.Тимошенко, у тому числі під час обмеження екс-прем'єра та її захисників у часі ознайомлення з матеріалами справи щодо корпорації "Єдині енергетичні системи України". "Це порушення статті 6 Європейської конвенції, одного з аспектів на справедливий суд. Цього не має бути. Право на ознайомлення з матеріалами справи – це таке ж суттєве право, як право на захист і інші аспекти права на справедливий суд", - уточнив він.

Правозахисник вважає, що можлива завтрашня передача справи до суду також призведе до порушення прав нових адвокатів, допущених до захисту інтересів Ю.Тимошенко у справі щодо ЄЕСУ. "Передача цієї справи до суду – це, знову-таки, буде порушенням статті 6 Європейської конвенції. На превеликий жаль, у судових справах Тимошенко постійно щось не так. І все іде проти закону і проти усталеної практики", - резюмував Є.Захаров.