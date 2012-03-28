Майже половина депутатів проти ЗВТ в рамках СНД (опитування)

Майже половина українських парламентаріїв (45,4%) не підтримує ратифікацію Угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД, що була підписана прем’єр-міністром України Миколою Азаровим у Санкт-Петербурзі в жовтні 2011-го року.

Про це свідчать результати опитування народних депутатів, проведеного Інститутом Горшеніна.

З них 34,9% обрали відповідь «точно ні», 10,5% - «скоріше ні». Особисто підтримують ратифікацію даної угоди 32,3% народних депутатів України. З них відповіли «точно так» на дане запитання 21,1%, «скоріше так» - 11,2%. Важко відповісти на це запитання було 22,3% українським депутатам.

Також, згідно з дослідженням, кожний другий народний депутат України (50,6%) не знайомий з текстом цієї Угоди. При цьому більше чверті народних обранців (27,0%) відзначили, що частково ознайомлені з цією угодою, менше чверті (22,4%) – знайомі з текстом Угоди повністю.

Інститут Горшеніна провів опитування серед народних депутатів України з 13 по 16 березня 2012 року. Вибірка дослідження була розроблена з урахуванням кількісного складу фракцій Верховної Ради України. В опитуванні взяли участь 152 парламентарія. Метод опитування – анкетне інтерв’ю. Похибка даного дослідження: ±6,6%.