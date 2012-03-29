Яких розваг хочуть кияни на День міста (опитування)

На підтримку цих заходів висловилися відповідно 61% і 53% киян, які брали участь в соцопитуванні, яке проводилося Call-центром за дорученням голови КМДА Олександра Попова.

43% опитаних підтримали ідею проведення шоу феєрверків з лазерними ефектами, і 34% голосів – за 3D-шоу. Перераховані заходи були заплановані профільними підрозділами КМДА в рамках святкування 1530-річчя Києва. Завдання соцопитування – з`ясувати думку киян щодо доцільності проведення кожного з них.

«Всі заходи, запропоновані для святкування Дня Києва в 2012 році, були підтримані респондентами», – зазначено у висновках Call-центру. При цьому 33% опитаних киян збираються особисто відвідати заходи, на яких буде присутній голова КМДА Олександр Попов, 22% сказали, що будуть на святкуванні Дня Києва в Пирогово, 19% планують побувати на масових концертах і 19% постараються встигнути на всі перелічені заходи.

Опитування щодо музичних уподобань жителів столиці показало, що 45% киян на День Києва хочуть послухати виступи фольклорних колективів, а 43% – концерти зірок української естради. 12% опитаних сказали, що віддали б перевагу джазовій музиці.

Опитування щодо майбутнього святкування Дня Києва проводилося Call-центром з 3 по 23 березня. У ньому взяли участь близько 5000 людей.

Нагадаємо, що ідею залучити жителів міста до формування програми заходів в рамках святкування 1530-річчя заснування Києва висунув голова КМДА Олександр Попов. «Ми вважали за необхідне залучити киян до організації свята, до формування програми. З цією метою на сайті міської адміністрації створена нова рубрика – «Мої пропозиції до Дня Києва». Крім того, вивчити думку мешканців міста стосовно цього питання доручено Сall-центру та комунальним ЗМІ », – сказав Олександр Попов.

«Кияни – дуже творчі й талановиті люди. Упевнений, що їхні пропозиції щодо святкування Дня міста внесуть до програми заходів новизну і свіжість. Прошу відповідальних за підготовку свята уважно вивчити і по можливості максимально врахувати пропозиції громадян», – зазначив Олександр Попов.

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