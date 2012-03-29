Польське посольство відкриє Пункт прийому візових заяв

Посольство Республіки Польща в Україні інформує, що 30 березня 2012 року о 12.00 год. у Києві за адресою вул. Фрунзе, 60 (на Подолі) відбудеться урочисте відкриття Пункту прийому візових заяв, за участі Посла Республіки Польща в Україні пана Генрика Літвіна та Керівника Консульського відділу РП у Києві пана Рафала Вольського. Серед запрошених гостей будуть представники МЗС України та представники Консульств Європейського Союзу у Києві.

Посольство запрошує до участі представників ЗМІ, які бажають висвітлити цю подію.