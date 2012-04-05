ЗМІ: Україна готова вкласти до 790 млн євро в Транскаспійський газопровід

З урахуванням будівництва приймаючого терміналу в українському порту вартість проекту складе понад 1,6 млрд євро пише Комерсант-Україна.

Такі кошти можна буде залучити, тільки якщо вдасться домовитися про закупівлю необхідного об'єму газу в Туркменії, зазначають експерти.

Про те, що Україна має намір стати учасником проекту будівництва Транскаспійського газопроводу, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив вчора на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. "Коли сторони, що беруть участь в проекті, досягнуть домовленостей, Україна готова розглянути питання своєї участі в проекті", - повідомили в прес-службі прем'єра.

Офіційно в Міненерго і "Газпромі" заяву пана Азарова не коментують. Але, за словами високопоставленого джерела "Ъ" в департаменті нафтової, газової і нафтопереробної промисловості Міненерго, Україна вже направила офіційну пропозицію про свою участь в проекті Туркменістану й Азербайджану. "Ми готові вкласти кошти в розмірі до 10% загальної вартості проекту за умови, що газопровід буде сполучений із СПГ-терміналом Кулеві в Грузії. У Україні газ прийматиме термінал, який планують побудувати в порту Південний", - відзначає співбесідник "Ъ". Він уточнює, що для цього необхідно побудувати відгалуження від Транськаспійського газопроводу, що дозволить збільшити об'єм перевалки через термінал в Кулеві з нинішніх 10 до 20 млрд кубометрів газу в рік.