Азаров у Баку підтримав ідею газопроводу, який дратує Росію (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Баку повідомив прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій Лук’яненко.

Він також повідомив, що М.Азаров відзначив можливість участі України в цьому проекті у разі досягнення відповідних домовленостей з іншими учасниками.

Довідка УНІАН. Проект будівництва Транскаспійського газопроводу передбачає прокладення газопроводу дном Каспійського моря з Туркменістану до Азербайджану, а надалі може бути підключений до інших газопроводів у регіоні.

Проти будівництва Транскаспійського газопроводу виступають Росія та Іран, посилаючись на неврегульованість правового статусу Каспію і великий екологічний ризик.

Наприкінці лютого 2012 року міністр промисловості і енергетики Азербайджану Натік Алієв повідомив, що Азербайджан і Туркменістан готують дві угоди щодо реалізації проекту будівництва Транскаспійського газопроводу (ТКГ), які можуть бути підписані за участі Єврокомісії.

"Готується тристоронній політичний документ про підтримку Південного газового коридору, який підпишуть президенти Азербайджану, Туркменістану і голова Європейської комісії Баррозу, а також міжурядова угода Азербайджану і Туркменістану про будівництво Транскаспійського газопроводу, яку також може завізувати і підписати голова Єврокомісії", - сказав Н.Алієв.

За його словами, ці документи можуть бути готові у поточному році.

Азербайджанський міністр також додав, що відсутність правового статусу Каспію не є перешкодою для проекту: "Цей проект буде реалізований двома державами усередині своїх національних секторів на Каспії", - сказав Н.Алієв.